Sgarbi è stato davvero bandito da Mediaset? Vittorio svela la verità e rivolge nuove accuse a Barbara: “C’è un virus d’Urso”

Durante l’intervista rilasciata a La Zanzara, Vittorio Sgarbi ha rivelato che forse domenica tornerà a Live Non è la d’Urso per chiarire con Barbara. Il critico d’arte però ha anche confermato i rumor sul suo allontanamento dalle trasmissioni Mediaset. Il sindaco di Sutri ha dichiarato che a causa di un ‘virus d’Urso‘ sono saltate le sue ospitate a Quarta Repubblica e a La Repubblica delle Donne. Subito dopo questa accusa, Sgarbi ha però aggiunto che Barbara è simpatica e intelligente e che le spiegherà che non l’ha mai insultata.

“Comunque non chiedo scusa alla d’Urso, perché io ho detto ‘raccomandata’, che non è una parola negativa, Dante la usa in senso positivo. Domenica lo spiegherò, posso andare da Giletti a farlo o tornare dalla d’Urso. Sarei dovuto andare da Porro e invece nulla. Perché non sono andato? L’unico problema è che c’è un virus, quello della d’Urso per cui tu non puoi andare nelle trasmissioni. Se il virus d’Urso mi impedisce di andare nei programmi Mediaset? Sì, anche per Chiambretti, dovevo esserci e invece sospeso Chiambretti, sospeso Porro. Tutto sospeso. Io non ho proposto di incontrare nessuno, però sento che vogliono evitare che la polemica continui e cercano un dialogo. Quindi forse per questo tornerò dalla d’Urso. Comunque Barbara è simpatica, intelligente e brava. Quindi spiegherò il significato del mio ‘raccomandata’ “.

A parte il “raccomandata”, Vittorio dovrebbe ricordarsi che a Carmelita ha dato anche della “pazza”, “incapace” e della “capra con una vita inutile”. Anche queste non erano offese?

In ogni caso ci sono decine di personaggi che non si vedono più pellegrinaggio nei santuari mariani e dursiani e che hanno fatto cose sicuramente meno pesanti di quelle che continua a combinare Sgarbi.

Vittorio piace così tanto al general public da ‘perdonargli’ ogni sfuriata?