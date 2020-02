Sgarbi torna ospite da Barbara d’Urso?: il suo nuovo messaggio per la conduttrice

Domenica a Live Non è la d’Urso c’è stato un duro scontro tra Vittorio Sgarbi e Barbara. Il critico d’arte ha insultato pesantemente la conduttrice dandole della ‘pazza’, ‘incapace’ e ‘raccomandata’. Carmelita ha invitato il suo ospite a lasciare lo studio, ma lui si è rifiutato ed è rimasto in diretta senza dire mezza parola. Vittorio dopo la trasmissione ha anche detto di voler denunciare la d’Urso.

Oggi Il Post internazionale ha rivelato che Mediaset avrebbe allontanato Sgarbi da tutte le trasmissioni dell’azienda. Adesso però pare che qualcosa sia cambiato, il critico d’arte ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara si è detto pronto a chiarire con Barbarella ed ha anche aggiunto che domenica potrebbe tornare a Live.

“Sento che stanno realizzando la possibilità di trovare un dialogo, su questo sono favorevolissimo. Se lei mi consente di parlare, ci vado. La nostra lite è l’unico argomento oltre il coronavirus. Non mi sono scusato di nulla, credo che domenica andrò a spiegare a lei quello che dice la Treccani. L’alternativa era andare da Giletti. Se raccomando Il Gattopardo, lo faccio pubblicare; è la segnalazione di una cosa notevole. Io non l’ho offesa, io ero un ospite, l’ospite è sacro.

Non so voi, ma io farei anche a meno di Sgarbi a Live Non è la d’Urso.

La lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara d’Urso: il video.