Sgarbi si scaglia contro Barbara d’Urso dopo la puntata di Live: “Ti denuncio, ti porto in tribunale”

Ieri sera durante Live Non è la d’Urso Vittorio Sgarbi ha insultato pesantemente Barbara e lei l’ha invitato a lasciare lo studio. Il critico si è rifiutato di abbandonare la diretta, ma dopo il programma ha registrato un duro sfogo contro la d’Urso. Vittorio ha annunciato che denuncerà Barbara ed ha continuato ad inveire contro di lei.

“Barbara D’Urso una gran maleducata: sarà denunciata. Come si permette una conduttrice di invitare un ospite e fare quello che ha fatto? La signora d’Urso è maleducata e non in grado di condurre una trasmissione se non creando situazioni di conflitto inutili. Qualcuno mi ha raccomandato una ragazza e io l’ho detto. Su questa cosa lei mi ha detto cafone. Ma come si permette? Barbara vuoi imparare a condurre?! Mi diceva ‘vattene’. Vattene dove? Berlusconi mi ha raccomandato anche te cara Barbara, mi ha detto ‘è una brava ragazza’.

Se non capisci l’italiano, se non hai studiato e fai trasmissioni senza saperti controllare. Io ti denuncio, ti denuncio perché mi hai dato del cafone e mi hai minacciato di darmi calci nel c***o. Un ospite non si caccia mai. Impara la buona educazione. Ti porterò in tribunale. Imparerai l’educazione in tribunale. Ho detto solo la verità. Studia e impara a fare la conduttrice”.