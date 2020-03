Svelato un presunto motivo per cui Sgarbi avrebbe chiesto scusa alla d’Urso: c’entrerebbe un risarcimento da 186 mila euro

Cosa ha spinto Vittorio Sgarbi a chiedere pubblicamente scusa a Barbara d’Urso dopo averla mandata a quel paese in diretta nazionale nella sua stessa trasmissione?

Se a Live Non è la d’Urso il critico d’arte è tornato con un mazzo di rose rosse, su Il Giornale ha scritto una lunga lettera indirizzata alla conduttrice dall’inequivocabile titolo ‘Cara d’Urso mi scuso‘. Quale potrebbe essere il motivo?

Secondo quanto scritto da BubinoBlog, uno dei motivi che avrebbero spinto Vittorio Sgarbi a scusarsi con Barbara d’Urso potrebbe essere un risarcimento che il critico deve dare ad Antonio Di Pietro.

Secondo quanto scritto da Il Resto del Carlino in data 26 febbraio (tre giorni dopo la violenta lite televisiva), Vittorio Sgarbi dovrebbe dare ad Antonio Di Pietro 186 mila euro, somma di 11 risarcimenti imposti dal tribunale.

“Dopo aver vinto undici cause contro l’onorevole [Vittorio Sgarbi, ndr], Antonio Di Pietro ha infatti chiesto di avere i risarcimenti previsti, che ammontano in tutto a 186mila euro. Per questo ha avviato una procedura esecutiva al tribunale maceratese, competente sulla questione visto che Sgarbi è residente a San Severino.