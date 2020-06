Sgarbi espulso dalla Camera viene portato via di peso mentre urla: il video trash

Avete presente quello che è successo a Live Non è la d’Urso quando Vittorio Sgarbi ha litigato con la padrona di casa e si è rifiutato di abbandonare lo studio? Bene, non è nulla rispetto a quanto è accaduto poco fa a Montecitorio.

Sgarbi ha attaccato pubblicamente la magistratura: “Che un criminale delinqua è normale, che lo faccia un magistrato è un terremoto istituzionale. Dopo le inaudite dichiarazioni contro di lei di un magistrato del Csm – ha affermato Sgarbi rivolgendosi al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede – dopo le inaudite dichiarazioni di Palamara contro l’onorevole Salvini, dobbiamo aprire una commissione di inchiesta contro la criminalità di magistrati che fanno l’opposto del loro lavoro, peggio dei criminali”.

Le parole di Vittorio non sono affatto piaciute al magistrato Giusi Bartolozzi: “Sentire da un collega che la magistratura tutta è mafiosa, a me fa inorridire“. Sgarbi ha alzato i toni e la vicepresidente Mara Carfagna si è trovata costretta ad espellere il deputato.

“Deve allontanarsi dall’aula perché non può insultare i suoi colleghi. Non può continuare a pronunciare parolacce e deve andarsene. L’onorevole Sgarbi ha pronunciato parole irripetibili nei confronti dell’onorevole Bartolozzi e anche della presidenza. In quest’Aula il rispetto reciproco penso che sia dovuto. Non dico soprattutto quando si tratta di una donna, però ascoltare in quest’Aula degli insulti e delle offese ripetute nei confronti di una donna, credo che sia inaccettabile e credo che tutta l’Aula dovrebbe unirsi alla solidarietà nei confronti dell’onorevole Bartolozzi. Per quanto riguarda le parole pronunciate nei confronti dei magistrati, l’onorevole Sgarbi se ne assume la responsabilità, non c’è da parte della presidenza il dovere di stigmatizzarle”.