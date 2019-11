Sgarbi se la prende con Alessandro Cecchi Paone e scatena una nuova polemica

Ieri a Live Non è Giletti è andata in onda una clip sul peggio di Vittorio Sgarbi in tv. Al termine del filmato è intervenuto Alessandro Cecchi Paone, che ha bacchettato chi invita in tv il critico d’arte.

“Non capisco perché uno che dice sempre parolacce continui a essere invitato regolarmente in tutte le trasmissioni televisive”,

L’intervento del conduttore non è piaciuto a Sgarbi, che su Facebook si è scagliato contro di lui dandoli dell’osceno. La cosa che ha fatto indignare molti utenti di Twitter è che Vittorio ha allegato al suo post una foto di Paone con il suo ex compagno.

“Non capisco perché continuano a invitare in tv Sgarbi che dice le parolacce”.

Lo ha detto stasera a “Non è l’Arena” Alessandro Cecchi Pavone. Cecchi Pavone che fa il moralista è una roba da Zelig.

La parolaccia è nella vita di tutti i giorni, del calzolaio come dello studente.

È nella letteratura e nel cinema. Nei fumetti e nella musica. Persino nella Bibbia.

Solo un moralista ignorante come lui non lo sa.

Il povero Cecchi Pavone non ha mai letto Pasolini.

Lui, comunque, non è invitato perché è osceno anche senza dire le parolacce.”

Osceno dice lui…



Il post di Sgarbi contro Alessandro Cecchi Paone.