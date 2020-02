Sgarbi allontanato da Mediaset dopo aver minacciato di querelare Barbara d’Urso? Spunta un gossip

A distanza di 24 ore dalla minaccia di Vittorio Sgarbi di querelare Barbara d’Urso perché “è una maleducata che non sa condurre“, Mediaset avrebbe risposto prendendo ovviamente le parti della presentatrice, che su Canale Cinque conduce ben tre programmi a settimana.

A svelare questo curioso gossip (che ad oggi non è stato confermato da nessuno) è stato il portale The Post Internazionale, ripreso da 361 Magazine, che ha scritto:

“Secondo alcune indiscrezioni, e secondo quanto sostiene The Post Internazionale, ora Mediaset avrebbe scelto di evitare la presenza del critico nei programmi della rete. Sgarbi già nella serata di martedì 24 doveva essere presente da Nicola Porro ma alla fine all’ultimo è saltata la sua ospitata così come anche da Chiambretti che domani sera non lo avrà in studio”.

Sarà vero?

“Barbara D’Urso una gran maleducata: sarà denunciata. Come si permette una conduttrice di invitare un ospite e fare quello che ha fatto? La signora d’Urso è maleducata e non in grado di condurre una trasmissione se non creando situazioni di conflitto inutili. Qualcuno mi ha raccomandato una ragazza e io l’ho detto. Su questa cosa lei mi ha detto cafone. Ma come si permette? Barbara vuoi imparare a condurre?! Mi diceva ‘vattene’. Vattene dove? Berlusconi mi ha raccomandato anche te cara Barbara, mi ha detto ‘è una brava ragazza’.

Se non capisci l’italiano, se non hai studiato e fai trasmissioni senza saperti controllare. Io ti denuncio, ti denuncio perché mi hai dato del cafone e mi hai minacciato di darmi calci nel c***o. Un ospite non si caccia mai. Impara la buona educazione. Ti porterò in tribunale. Imparerai l’educazione in tribunale. Ho detto solo la verità. Studia e impara a fare la conduttrice”.