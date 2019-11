Shakira: strepitoso medley per la finale di Coppa Davis (VIDEO)

Shakira ieri sera è stata la vera stella della finale della Coppa Davis 2019. La cantante colombiana si è esibita con un medley a Caja Magica di Madrid. She Wolf, TuTu e La La La, con questi tre pezzi Shakira ci ha dato una piccola anteprima di quello che vedremo il prossimo 7 febbraio al Super Bowl.

Impossibile trovare qualcosa di sbagliato in questo show, a 42 anni la popstar dimostra di avere la stessa grinta e presenza scenica di quando 10 anni fa si esibiva con Waka Waka.

Davvero…

🔥🎥 If you missed it, here is Shakira’s full performance at the Davis Cup Closing Ceremony!

🔥🎥 Si no lo han visto, aquí está la presentación completa de Shak en la Copa Davis! pic.twitter.com/RIa3KG0jYT

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) November 24, 2019