Shakira vs J.Lo: ecco chi grazie al Super Bowl è tornata alla #1 con una vecchia hit

Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl ci hanno regalato uno show pop incredibile e nonostante io abbia apprezzato decisamente di più J.Lo, il pubblico statunitense ha premiato Shakira riportando alla #1 della classifica iTunes Whenever, Wherever. Il brano, pubblicato nella lontana estate del 2001, è il primo singolo che ha regalato fama internazionale alla cantante, fino a quegli anni famosa solo in America latina.

Whenever, Wherever è un singolo estratto dall’album Laundry Service che proprio nelle ultime 24 ore è tornato nella classifica iTunes.

Shakira’s 2001 hit single “Whenever, Wherever” has reached #1 on US iTunes following her #SuperBowl halftime show. Congratulations, @Shakira! 🍾 pic.twitter.com/dDCP3krux1 — Pop Crave (@PopCrave) February 3, 2020

Di meno impatto invece Jennifer Lopez: le sue On The Floor e Let’s Get Loud sono entrate solo nella Top20.

.@JLo’s “On The Floor” and “Let’s Get Loud” have entered the Top 20 on US iTunes following her #SuperBowl halftime show with @Shakira. pic.twitter.com/ZU2XYvzQDZ — Pop Crave (@PopCrave) February 3, 2020

Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl si sono esibite con 15 brani: “She Wolf”, “Empire”, “Whenever, Wherever”, “I Like It Like That” (with Bad Bunny), “Chantaje”, “Hips Don’t Lie” e “Waka Waka” la prima, “Jenny From the Block”, “Get Right”, “Waiting for Tonight”, “Love Don’t Cost a Thing”, “Mi Gente” (with J Balvin), “On the Floor”, “Born in the USA” with Emme Maribel Muñiz e “Let’s Get Loud” la seconda.





Ph. Getty Images