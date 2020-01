Shakira è tornata a sorpresa con un nuovo singolo: ascolta Me Gusta

Shakira è tornata a sorpresa con un nuovo singolo. A tre settimane dall’Halftime Show del Super Bowl di cui sarà la protagonista insieme a Jennifer Lopez, Shakira ha lanciato ‘Me Gusta‘, un duetto con il rapper portoricano Anuel AA. Nulla di nuovo, si tratta infatti della classica canzone latina che andrà benone in diversi paesi (tra cui probabilmente anche l’Italia). Personalmente però mi pare più debole dei due duetti con Maluma, Chantaje (che da noi ha venduto quasi 200.000 copie) e Clandestino.

Me Gusta

Shakira: Me Gusta – il testo

La-la-la-la-lá, la-la-la-la-lá, onlilón-lo-lo, oh-yeah

La-la-la-la-lá, la-la-la-la-lá, onlilón-lo-lo

Aclaremo’ que oscurece’ (Baby)

Dejemosno’ ya de estupidece’ (Uah)

Llevamo’ peleando par de mese’

Y ya yo te lo he dicho tantas vece’

Trato de empezar una conversación (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Pero no me das ni un poco ‘e tu atención (Ah, ah)

Quieres siempre hacer lo que te da la gana (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Pero quieres arreglar todo en la cama

Pero no piense’ eso, mami

Me gusta (Uah)

Cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo

Desnuda (Uah)

¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? (Baby)

Me gusta

Eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda

Dices que me quieres, pero siento que me usas

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo, oh-yoh

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo (Uah, brr)

Y es que en la cama se resuelven los problema’

Pero el amor perfecto solo se ve en novela’

Y cuando hablo con otro, te me quejas

Pero tú solito eres quien me aleja (Quien me aleja)

Tú no mides tus palabras y me hieres (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Y si me dejas y te vas es porque quieres (Porque quieres)

Ya no es justo que me endulces el oído (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Para que al final no cumplas na’ conmigo

Pero no piense’ eso, mami

Me gusta (Uah)

Cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo

Desnuda (Uah)

¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? (Baby)

Me gusta

Eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda

Dices que me quieres, pero siento que me usas

Antes me llenabas la casa de rosas

Y ahora solo vive llena de tus cosas

Te perfumabas cuando iba a visitarte

Y ahora ni compra’ la cuchilla pa’ afeitarte

Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar

Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar

Y ahora te la pasas por la calle

Y aquí conmigo se te olvidan los detalles (Uah)

Yo nunca te quiero perder (Baby)

Pon de tu parte, mi amo-or

Vamos a hablar en eso por los do-o-o-os (Uah)

Yo nunca te quiero perder (No, no)

Pon de tu parte, mi amor (Uah)

Vamos a hablar en eso por los do-o-os

[Outro: Shakira & Anuel AA, Shakira]

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo, oh-yoh

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo (Sing it)

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo, oh-yoh

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo