Shania Twain fa arrabbiare i fan di Taylor Swift (ma c’è una spiegazione alla presunta frecciatina)

Ieri sera durante gli American Music Awards 2019 molti fan di Taylor Swift si sono scagliati contro l’iconica Shania Twain. La colpa della Twain? Aver lanciato una shade alla collega (ma in realtà non è così). La cantante di That Don’t Impress Me Much intervistata sul red carpet ha parlato di Taylor e ha detto che non bisogna essere belle per essere una star.

“Taylor è una grande lavoratrice e ha talento. Non devi essere bella per essere una star”.

Shania Twain talking about Taylor Swift like she’s Susan Boyle, oh my god I can’t breathe 😂😂😂

Il video in cui Shania Twain dice questa frase ha fatto il giro del web e la donna si è presa diversi insulti. In realtà la risposta di Shania Twain era più articolata, la cantante ha anche aggiunto che Taylor è bella e che porta la sua bellezza con eleganza.

“Taylor è una grande lavoratrice e ha talento. Non devi essere bella per essere una star, ma lei porta la sua bellezza con tanta grazia. È una persona molto speciale e una donna tosta”.

Amo le shade e le catfight, ma in questo caso non c’è nessuna faida in atto.



