Shannen Doherty in lacrime: “Il cancro è tornato, purtroppo è al quarto stadio”

Questa è una di quelle notizie che nessuno di noi vorrebbe leggere, Shannen Doherty stamani al Good Morning America ha svelato che il cancro è tornato ed è al quarto stadio. L’attrice di Streghe in lacrime ha parlato di come ha preso la notizia ed ha anche ricordato Luke Perry.

Prima di questa intervista Shannen Doherty aveva rivelato la verità a pochissime persone. Uno dei pochi a sapere del ritorno del cancro è stato il collega e amico Brian Austin Green.

Shannen Doherty opens up about her private health battle:

“I’m stage four –my cancer came back. I’d rather people hear it from me. I don’t want it to be twisted, a court document. I want it to be real and authentic. I want to control the narrative. I want people to know from me” pic.twitter.com/edeZWuyIDR

— Pop Crave (@PopCrave) February 4, 2020