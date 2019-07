Shawn Mendes e Camila Cabello si baciano in pubblico – il video

Era solo questione di tempo, sapevamo tutti che sarebbe arrivato un bacio e infatti ieri pomeriggio Shawn Mendes e Camila Cabello si sono baciati in pubblico. Dopo le foto mano nella mano è stata la volta del limone in un ristorante.

Nonostante questo nuovo gesto, molte fan del cantante canadese continuano ad avere grossi dubbi su questa coppia (ragazze sono con voi).

SHAWN MENDES AND CAMILA CABELLO MAKING OUT OMG pic.twitter.com/53tU018v6x

— bea is seeing lilo (@obsescalum) 13 luglio 2019

“Posso dire che è così raro incontrare qualcuno come lui in questo settore. In questo ambiente è davvero molto complicato trovare una persona così vera e bella e mi sento come se Shawn fosse quella persona per me.

Mi fido davvero di lui, e non importa il livello di successo che raggiunge la sua carriera, lui resta così normale. Questo è così raro e prezioso in un settore come il nostro. Uscire con qualcuno, passare del tempo con una persona e non ti interessa che è ‘Shawn Mendes’. Non so se mi capite. In quei momenti io e lui siamo solo persone e questo è certamente una cosa nostra, una cosa preziosa.

Fare una canzone con lui è stata una delle cose più naturali del mondo. Lui è una delle persone del mondo della musica che conosco da più tempo. Siamo l’uno nella vita dell’altra da 5 anni ed è bellissimo crescere insieme.

È davvero una sensazione bellissima sapere che questa persona sarà sempre nella mia vita. Il nostro sentimento ci sarà sempre.”