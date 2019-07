Shawn Mendes e Camila Cabello stanno davvero insieme? Parla una fonte

Ormai sono diverse settimane che Shawn Mendes e Camila Cabello vengono paparazzati insieme. Foto mano nella mano, baci a stampo, limoni al mare e tutto subito dopo l’uscita del singolo Senorita.

Stranamente non è nata una vera ship, ma al contrario, molte fan credono che si tratti di una storia fake creata solo a fini di business.

Adesso una fonte anonima e vicina al cantante canadese ha parlato con ET e ha rivelato che tra i due cantanti ci sarebbe un sentimento autentico.

“All’inizio Shawn e Camila si stavano semplicemente divertendo a passare del tempo insieme. Erano semplici amici, poi è nata una sorta di avventura estiva. All’inizio lui parlava di flirt. Questo anche perché Camila era appena uscita da una relazione e Shawn era nel mezzo di un tour enorme. Nessuno dei due pensava che sarebbe nata una storia.

Non sono veri i rumor che leggete on line. Shawn Mendes e Camila si sono davvero innamorati l’uno dell’altra. La loro è una storia d’amore reale. Non si tratta di una relazione creata ad arte per il gossip. Questi due ragazzi si amano sul serio”.