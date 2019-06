Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme? La mamma del cantante fa scoppiare i rumor

Shawn Mendes e Camila Cabello sono amici da anni ed esattamente una settimana fa hanno rilasciato il loro secondo duetto, Señorita. L’ex membro delle Fifth Harmony nei giorni scorsi ha rivelato che la sua storia con Matthew Hussey è finita, ma ha invitato i fan a non scrivere nulla di negativo sul suo ex fidanzato.

Sarà per la fine della sua relazione, o per la complicità tra lei e Shawn nel video di Señorita, ma sui social hanno iniziato a circolare delle voci secondo le quali tra la Cabello e Mendes ci sarebbe più di un’amicizia.

Adesso a gettare benzina sul fuoco è arrivata la mamma del cantante canadese, che su Instagram ha commentato un video di Camila e Shawn che ballano insieme, usando l’emoji del cuore e quella di un uomo e una donna innamorati. Una fan – subito dopo quello strano commento – ha taggato la donna chiedendo: “Signora gli dica di fidanzarsi”. La madre di Shawn ha risposto con una scimmietta che si copre gli occhi.

Questo è bastato ai fan per pensare che i rumor sulla relazione segreta tra le due popstar fossero veri.



shawn’s mum in camila’s post OMG pic.twitter.com/j0foatLqka — carlax ᗢ (@gomezxkarla) 26 giugno 2019