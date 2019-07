Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme? Paparazzati mano nella mano

Da settimane circolano rumor secondo i quali Shawn Mendes e Camila Cabello sarebbero una coppia, ma i diretti interessati non hanno mai commentato. Le voci si sono moltiplicate da quando la cantante di Havana ha ufficializzato la rottura con il suo compagno, Matthew Hussey. A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato la madre di Shawn, con alcuni commenti lasciati sotto un video della Cabello.

Ieri sera però i fan dei due cantanti sono impazziti quando sono finite on line alcune foto di Shawn e Camila a passeggio mano nella mano.

Quanta invidia per Camila…



Shawn Mendes & Camila Cabello were spotted holding hands last night after recent news broke that Camila and past boyfriend had called it quits! 👀 pic.twitter.com/ZIwzMOWNrB

— Music News Facts (@musicnews_facts) 4 luglio 2019