Shawn Mendes e Camila Cabello beccati mentre limonano al mare – le foto

La scorsa settimana Shawn Mendes ha inscenato un triste teatrino per lasciar intendere di aver scritto Senorita per Camila Cabello. L’episodio ha fatto infuriare così tanto i fan, che il cantante ha chiesto scusa 24 ore dopo.

“Non c’era nessuna cattiva intenzione nel mio gesto di alzarmi e andare via senza rispondere. Quella era l’ultima domanda ed è per questo che ho deciso di trasformarlo in un addio divertente e spensierato! Era una cosa pensata. Però vi chiedo scusa se vi ho ferito, vi adoro ragazzi! Non c’è bisogno di negatività tra di noi”.

Adesso però arrivano anche le foto del primo vero limone. Dopo gli scatti “rubati” mano nella mano, quelli dei bacetti a stampo, mancava giusto la pomiciata in pubblico.

Scusatemi, sarò maligno io, ma continuo ad avere grossi dubbi che non sia tutta una trovata per business.



Se le foto dei baci tra Shawn e Camila non vi bastano, su Bitchy X trovate quelle di Mendes in costume, che sono decisamente più interessanti (qui per vederle).

Shawn Mendes & Camila Cabello spotted kissing at the beach in Miami. 🌴❤️ pic.twitter.com/k2vUYkhehA — Pop Crave (@PopCraveNet) July 29, 2019

Shawn and Camila at a beach in Miami today pic.twitter.com/rasckoxJi6 — @TheShawnPhotos (@TheShawnMedia) July 29, 2019