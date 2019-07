Shawn Mendes è davvero fidanzato con Camila Cabello? La strana risposta del cantante (VIDEO)

Da tempo circolano voci sulla presunta relazione tra Camila Cabello e Shawn Mendes e la scorsa settimana i due sono stati paparazzati mano nella mano.

Durante un incontro con i fan, una ragazza ha chiesto al cantante canadese se fosse davvero fidanzato con la sua collega. Lui ha fatto ‘no’ con la testa e poi ha aggiunto: “Questo è il modo più originale di chiedermi ‘vuoi uscire con me?’. Ma io non ti conosco, dovresti conoscermi prima“.

Adesso aspettiamoci settimane di cose dette a metà, conferme dei media e silenzi dei diretti interessati, giusto perché i team delle due popstar facciano ancora più business.

In questo caso possiamo dire…



Fan: Are you dating Camila? And if not will you go out with me?

Shawn: That was the best set up for a ‘Will you go out with me’ I’ve ever heard#ShawnMendesTheTourLA pic.twitter.com/kLgzSONTJF

— Shawn Mendes Updates (@DailyMendesLife) 7 luglio 2019