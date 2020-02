“Shawn Mendes è gay”: i fan fanno una scoperta sul web e credono che il cantante sia omosessuale

Ci risiamo, sono tornati a circolare i rumor sulla presunta omosessualità di Shawn Mendes. Questa volta non c’entrano frecciatine lanciate dai colleghi, ma le voci sono nate dalla scoperta fatta da una fan del cantante canadese. Una ragazza ha scoperto Shawn su Twitter segue Christian Reese, un ragazzo di 20 anni che sui social pubblicizza il suo profilo OnlyFans.

A quanto pare a moltissimi fan è bastato un “follow” per pensare che la popstar sia gay.

shawn mendes following a gay p*rn acc WE CAUGHT U pic.twitter.com/6Wn6v2jblX

SHAWN MENDES FOLLOWING AN ONLY FANS GAY!!!!! Excuse me excuse me !!! pic.twitter.com/2Rrelw4wJO

Not Shawn mendes following a gay p*rn actor… @ChristianReeseX pic.twitter.com/bDbJgJxpFY

Shawn Mendes is following a gay onlyfans account pic.twitter.com/pZzdRzXFhT

Saw that gay nsfw account that shawn mendes is following LMAOOOO pic.twitter.com/eUGe8EgxZi

Anche il famoso (e belloccio) attore di film gay per adulti, Blake Mitchell, ha commentato la vicenda ed ha – giustamente – sottolineato che Shawn Mendes segue ben 57.000 account e tra questi è normale che ci siano persone di ogni tipo, dalle star del cinema per adulti, ai fan di Donald Trump.

He follows 57 Thousand people… I wouldn’t be surprised if you found some girl pornstars or even some MAGA people. If he followed 57 people total this would be news lol https://t.co/P9hGL3Dd5u

“La mia presunta omosessualità? Quelle per me sono state notizie dolorose. Diciamo che quei rumor mi hanno fatto stare male, mi hanno ferito. Mi arrabbio molto quando le persone dicono cose di quel tipo su di me, perché penso ai ragazzi che non hanno il supporto che ho io e come questo li possa far star male e li possa influenzare.

Per questo motivo sono così arrabbiato, e mi innervosisco anche ora, perché non penso che la gente capisca che quando qualcuno inventa cose su di me, può ferire tante altre persone. Magari molti non parlano, ma stanno ascoltando e vengono feriti.

In passato, nel profondo sentivo come se avessi dovuto farmi vedere in pubblico con una ragazza, per dimostrare a tutti che non ero gay. Anche se nel mio cuore so bene che essere gay non è assolutamente una cosa negativa o da smentire”.