Shawn Mendes conferma finalmente la sua storia d’amore, ma fa una precisazione

Sono settimane che Shawn Mendes e Camila Cabello si fanno paparazzare mano nella mano e mentre limonano al mare, in piscina, al bar, nei ristoranti, al supermercarto e per strada. Nonostante tutto i due cantanti non hanno confermato la loro relazione e anche agli MTV Video Music Awards non si sono baciati (come in molti pensavano).

Ieri però Shawn Mendes durante una serie di domande fatte dai fan ha confessato di essere fidanzato. Il cantante canadese però ha anche detto di non poter parlare troppo di questa storia, perché l’altra persona non è d’accordo (per il momento).

Adesso la tireranno ancora un po’ per le lunghe (magari aspettando che esca l’album di Camila), per poi rilasciare una bella intervista esclusiva quando la Cabello sarà in tour promozionale.

“In passato ho detto di non essere occupato, è vero. Se è cambiata la cosa in questo momento? Onestamente, vi dico che voglio essere sincero con voi. Vorrei potervi parlare di tutta questa storia. Però non sono il solo in questa relazione.Qui c’è un’altra persona coinvolta e non posso dire cose che sento. Dobbiamo essere entrambi d’accoro e poi parleremo a tutti. Non sono solo io a decidere che lo sapete?!”

Sbaglierò, ma continuo a sentire più puzza di business che di amore in questa storia.



La performance di Shawn Mendes e Camila Cabello agli MTV Video Music Awards.

Nuova foto di Camila e Shawn nel backstage dei #VMAs pic.twitter.com/wnn2VxAQJ7 — Camila Cabello Italia (@KCCabelloITA) August 29, 2019