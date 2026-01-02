Ballando con le Stelle, l’addio più doloroso: dopo 18 anni lascia il programma

L’edizione 2025 di Ballando con le Stelle ha lasciato dietro di sé una scia di discussioni ben oltre la semplice gara. Il clima apparso fin dalle prime puntate più teso, complice un cast di personalità già note e poco inclini a mostrare fragilità. Settimana dopo settimana, la pista è diventata teatro di confronti accesi e di un racconto emotivo spesso faticoso. L’impressione diffusa tra gli spettatori è stata quella di una stagione meno leggera, dove la competizione ha preso il sopravvento sulla dimensione del gioco umano.

In questo contesto, la vittoria finale di Andrea Delogu e il secondo posto di Francesca Fialdini hanno rappresentato un simbolo di chi ha saputo mettersi in gioco. È proprio partendo da questo bilancio che Fabio Canino, volto storico della giuria dal 2007, ha scelto di rompere il silenzio. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… A ruota libera, il giurato non ha usato mezzi termini, definendo l’ultima stagione «pesante». Una dichiarazione che ha immediatamente riacceso il dibattito online, sollevando interrogativi sul futuro di uno dei volti più amati del programma.

Un’edizione “pesante” e i dubbi del giurato

Secondo Canino, la difficoltà principale è stata strettamente legata alla composizione del cast. «Quest’anno c’erano molti personaggi già affermati, molto strutturati. Per loro è stato più difficile mettersi in gioco e lasciarsi andare», ha spiegato il giudice. Ha poi chiarito il ruolo della giuria: «Il nostro ruolo è accompagnarli e sostenerli nel percorso: poi chi vince, vince. Non siamo lì per parteggiare per qualcuno». Questa riflessione restituisce l’immagine di un lavoro dietro le quinte più complesso del previsto, soprattutto in un contesto mediatico così esposto e sotto i riflettori del sabato sera di Rai 1.

Durante l’intervista non sono mancati momenti di leggerezza, come la curiosa rivelazione di Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca: «Abbiamo ballato un paso doble con nulla addosso». Una confessione che ha suscitato ilarità tra la conduttrice e la vincitrice, con Fialdini e Delogu che hanno commentato divertite: «Lo dobbiamo vedere». Ma al di là delle battute, il racconto di Canino ha assunto i toni di un bilancio lucido, maturato dopo ben 18 anni di giuria e centinaia di storie incrociate sulla pista da ballo. «Ci sono concorrenti che arrivano pronti ad aprirsi al viaggio emotivo dello show», ha sottolineato, aggiungendo: «E altri che partono in difesa, convinti che nessuno riuscirà a scalfirli». Parole che hanno fatto riflettere anche chi segue il programma da casa con assiduità.

Il futuro incerto dopo 18 anni in giuria

Sui social network, intanto, le dichiarazioni di Fabio Canino hanno acceso una vera e propria ridda di ipotesi e congetture tra i fan. Su Facebook, non pochi utenti scrivono che «dopo un’edizione così complicata, forse è normale pensare a un passo indietro». Molti su X parlano apertamente di stanchezza e disillusione, commentando che «quando definisci una stagione “pesante” vuol dire che qualcosa si è rotto e la magia non c’è più». Anche su Instagram non mancano messaggi che esprimono preoccupazione per il futuro del giurato, tra chi teme un addio definitivo e chi spera che le difficoltà del 2025 possano trasformarsi in una ripartenza vigorosa, perché «Ballando senza di lui non sarebbe la stessa cosa».

Per ora, quelle che circolano sono solamente voci e supposizioni, alimentate dal clima di incertezza che accompagna il post-stagione di Ballando con le Stelle. Ma il fatto è innegabile: il futuro del giurato, dopo un anno televisivo così complesso e logorante, è diventato uno dei temi più discussi e sentiti tra gli affezionati del programma. Dopo ben 18 anni trascorsi nel cast, al fianco di Milly Carlucci, per Fabio Canino è arrivato davvero il momento di dire addio alla pista più famosa della televisione italiana? Il tempo darà le risposte, ma il dibattito è aperto e il pubblico attende con trepidazione eventuali chiarimenti.