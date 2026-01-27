Bruno Barbieri non è uno chef, il collega lo massacra in diretta | Svelata la truffa portata avanti per anni

L’immagine pubblica di Bruno Barbieri è quella di un’icona della gastronomia italiana, un volto familiare per milioni di telespettatori grazie al suo ruolo di giudice in “Masterchef Italia” e conduttore di “4 Hotel”. La sua professionalità, la meticolosa attenzione ai dettagli e la severità nel giudicare piatti e strutture alberghiere sono caratteristiche distintive che lo hanno reso celebre. Dai suoi programmi emerge la figura di uno chef che non transige sulla qualità, sull’innovazione e, soprattutto, sul rispetto delle tradizioni culinarie, specialmente quando si tratta di pasta fatta a mano o della giusta quantità di sale.

Questa immagine, curata e apparentemente impeccabile, ha contribuito a costruire un’aura di autorevolezza indiscussa attorno al suo nome. Ci si aspetterebbe, quindi, che la sua cucina rifletta lo stesso livello di perfezione mostrato in televisione. Tuttavia, recenti dichiarazioni hanno scosso questa percezione, sollevando dubbi e interrogativi sulla reale esperienza culinaria di Barbieri al di fuori del palcoscenico televisivo. Il contrasto tra l’apparenza televisiva e la realtà professionale è diventato il fulcro di un dibattito acceso, alimentato da un attacco diretto e inaspettato.

Un giudizio senza appello: le accuse di Guido Mori

Nel corso delle edizioni di “Masterchef”, i concorrenti hanno imparato a temere il giudizio di Bruno Barbieri, noto per la sua intransigenza e per la sua preferenza per un tono formale, tanto da non gradire il “tu”. Questa fermezza lo ha reso uno dei giudici più temuti e rispettati, ma anche più criticati per la sua presunta distanza dalla realtà quotidiana delle cucine.

A gettare un’ombra pesante sulla carriera dello chef stellato è stato Guido Mori, Direttore di Universitacucinaitaliana e una vera e propria star dei social con oltre 120 mila follower. Mori, considerato un’autorità nel campo della ristorazione, non ha usato mezzi termini per esprimere la sua opinione su Barbieri, in un’intervista rilasciata a “Mowmag”, una testata online nota per il suo approccio schietto e diretto.

Le parole di Mori sono state un vero e proprio massacro mediatico: “Barbieri non entra in una cucina da quindici anni, ha fatto fallire un ristorante dietro l’altro. Non è uno chef, è uno che fa programmi televisivi”. Un’affermazione che ha il peso di una bomba nel mondo della ristorazione, mettendo in discussione la stessa identità professionale di Barbieri. Secondo Mori, i problemi di Barbieri con le cucine risalirebbero a ben prima della sua ascesa televisiva, tanto che “a un certo punto nessuno gli ha più messo in mano un ristorante, per questo ha dovuto fare altro”.

Mori ha rincarato la dose, definendo Barbieri come “il simbolo del vetusto e a volte del ridicolo, facendo affermazioni che sono fuori dal mondo”. Ha inoltre criticato aspramente gli chef che si sentono importanti solo per la partecipazione a programmi come Masterchef, suggerendo che dovrebbero dedicarsi ai giovani piuttosto che alla carriera televisiva. Un attacco frontale che lascia poco spazio all’interpretazione e che solleva interrogativi importanti sulla percezione del successo nel mondo culinario moderno.

Cracco: l’eccezione che conferma la regola e le attese reazioni

L’analisi di Guido Mori non si limita però alla critica di Bruno Barbieri. Il Direttore di Universitacucinaitaliana ha infatti espresso un giudizio più ampio sul ruolo degli chef televisivi, pur facendo un’importante eccezione. Nonostante la sua generale diffidenza verso chi intraprende una carriera sul piccolo schermo, Mori nutre una profonda stima per Carlo Cracco, un altro volto noto di “Masterchef”.

“Mi piace Cracco,” ha dichiarato Mori, sottolineando come l’ex collega di Barbieri debba essere inserito “ad alto livello all’interno del panorama culinario”. Cracco è stato elogiato come “uno dei punti di riferimento italiani per quanto riguarda la reinterpretazione della tradizione italiana in chiave moderna”. Questa distinzione tra Barbieri e Cracco è significativa: mentre il primo viene descritto come “vetusto” e poco legato alla realtà della cucina, il secondo è visto come un innovatore capace di mantenere un legame con la tradizione.

Le dichiarazioni di Mori, con la loro inaudita schiettezza, hanno generato un’onda d’urto nel settore. La domanda che molti si pongono è se ci sarà una replica da parte di Bruno Barbieri o del suo entourage. Un attacco così diretto e personale, soprattutto da una figura influente come Guido Mori, difficilmente potrà rimanere inascoltato. Il mondo della ristorazione e i fan di Masterchef attendono con interesse eventuali sviluppi di questa accesa polemica, che potrebbe ridefinire le percezioni di alcuni dei suoi protagonisti più noti.