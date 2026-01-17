Stefano De Martino, il dolore per la perdita è troppo forte | Scoppia a piangere in diretta

Spesso, il programma supera il suo meccanismo ludico e diventa un palcoscenico per storie di vita intime, capaci di toccare il cuore di milioni di spettatori. Ed è proprio in queste occasioni che lo show si ferma, il conduttore abbassa i toni e l’attenzione si sposta su qualcosa che va ben oltre il semplice intrattenimento.

Questa è l’atmosfera che ha avvolto il programma e che vi anticipiamo: Un momento toccante ad Affari Tuoi: la storia di Angelica e il ricordo del nonno commuovono Stefano De Martino. La verità sul pacco numero 17 svelata.

La puntata di martedì 13 gennaio ha visto al centro dello studio Angelica, una concorrente proveniente da Pistoia. Accanto a lei il fidanzato e futuro sposo Filippo, ma fin dai primi istanti, una presenza invisibile eppure incredibilmente forte ha permeato l’aria: quella del nonno scomparso. L’uomo che le aveva trasmesso l’amore per il programma e che avrebbe dovuto essere lì, al suo fianco, a giocare quella partita. La sua assenza, così potente, si è trasformata in una presenza costante, evocata parola dopo parola da Angelica, con una voce rotta dall’emozione.

Il ricordo del nonno e il gesto del conduttore

È stato il Dottore, con una telefonata inattesa, a svelare il retroscena che ha commosso l’Italia: Angelica avrebbe dovuto partecipare ad Affari Tuoi proprio insieme al nonno. Un desiderio spezzato dal tempo, ma che la giovane ha voluto onorare davanti a milioni di telespettatori. Con le lacrime agli occhi, Angelica ha condiviso il suo dolore e il suo legame speciale: “Lui era un super appassionato di Affari Tuoi, lo guardavamo insieme tutte le sere. E quindi è qui con noi, speriamo che ci aiuti”. Questo legame così profondo era inciso non solo nella memoria, ma anche sulla pelle: la concorrente ha infatti mostrato un tatuaggio sul braccio con il numero 17, il pacco che il nonno le consigliava sempre di scegliere, convinto che un giorno le avrebbe cambiato la vita.

Con il passare dei minuti, l’atmosfera in studio è diventata sempre più intensa. Ma è stato nel momento conclusivo della partita che l’emozione ha raggiunto il suo apice. Stefano De Martino, visibilmente colpito dalla storia di Angelica, non è riuscito a trattenere la commozione. Prima di aprire l’ultimo pacco, ha pronunciato parole che hanno attraversato lo schermo, colpendo dritto al cuore il pubblico a casa: “Nella vita si muore anche quando qualcuno smette di nominare il nostro nome. Grazie a questa partita l’abbiamo ricordato e gliela dedichiamo”. Una dedica semplice, ma incredibilmente potente, che ha trasformato quella puntata in un tributo alla memoria e al potere indelebile dei ricordi, ben oltre il mero gioco televisivo.

Il dibattito sul web e la verità sul pacco

Le parole cariche di significato di Stefano De Martino hanno immediatamente scosso il web. Piattaforme come X, Facebook e Instagram sono state invase da commenti di telespettatori che hanno espresso la loro commozione e ammirazione. Moltissimi hanno ipotizzato che il conduttore si fosse immedesimato profondamente nel racconto di Angelica, rivedendo in quel legame speciale nonno-nipote il rapporto che lui stesso ha più volte dichiarato di aver avuto con il proprio nonno. Questo ha generato un’onda di solidarietà e condivisione che ha superato i confini del piccolo schermo, rendendo la puntata un vero e proprio evento sociale.

La serata, già indimenticabile per l’intensa commozione, ha riservato un colpo di scena finale. Dopo aver accettato un’offerta di 55.000 euro, Angelica ha voluto scoprire cosa contenesse il suo pacco, il numero 17. Quello stesso numero che il nonno le consigliava sempre di tenere. Ebbene, in quel pacco, custode di tante speranze e ricordi, c’erano proprio i 300.000 euro. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza fiato, confermando la “sensazione” del nonno e chiudendo la partita con un’amara, ma incredibile, vittoria morale. Questa puntata ha ricordato a tutti come, a volte, Affari Tuoi riesca a fare qualcosa di raro: fermare il gioco e lasciare parlare la vita, regalandoci momenti di pura, autentica umanità.