Sia entra in due supermercati e paga la spesa di tutti i clienti per il giorno del Ringraziamento

Ognuno festeggia il giorno del Ringraziamento come vuole e Sia l’ha fatto in un modo davvero speciale. La cantante di Cheap Thrills è entrata in un Walmart a Palm Springs ed ha pagato la spesa di tutti i presenti. Qualcuno aveva solo generi alimentari nel carrello, altri anche dei vestiti, ma i più fortunati sono usciti dal supermercato con iPad, iPhone e pc gratis.

Un ragazzo su Twitter ha scritto: “Sia era nel Walmart vicino a casa mia. Ha pagato per tutti! I miei genitori sono tornati con un laptop e anche un iPad gratis. Io amo questa donna”.

La cosa bizzarra è che la popstar non ha voluto rivelare la sua identità. Una fan di Sia ha dichiarato su Instagram: “Mia madre e mia sorella sono tornate con la spesa gratis, ma non hanno riconosciuto Sia! Come è possibile?! Sono così gelosa”.

A chiunque le chiedesse chi fosse e il motivo di questo gesto, Sia rispondeva dicendo di chiamarsi Cici e di aver vinto una grossa somma alla lotteria.

Stando a quello che riporta Just Jared, la star australiana avrebbe fatto la stessa cosa anche in un vicino TJ Maxx, un grande negozio di abbigliamento. Anche in questo caso i clienti non hanno tirato fuori un dollaro per i loro acquisti.

Che donna meravigliosa!



Sia paga per tutti i clienti del Walmart, il video.

Sia was recently spotted at a Walmart where she paid for everyone’s groceries and other products. She also told all customers her name is Cici and that she won the lottery. 💖 pic.twitter.com/PT6zFxzq1G — The Pop Hub (@ThePopHub) November 28, 2019

Sia was spotted at a Walmart in Palm Springs paying for everyone’s groceries for thanksgiving! ❤️ pic.twitter.com/4MfMtc3x36 — Pop Crave (@PopCrave) November 28, 2019

Sia paid for my mom’s groceries at Walmart and bought my sister gift cards and no one recognized her ??? pic.twitter.com/cm04D67qsU — giselle (@gisellenjh) November 28, 2019