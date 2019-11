Siamo Fatti Così sbarca su Netflix (…lasciando noi fan sotto choc)

Siamo Fatti Così (conosciuto anche con il titolo di Esplorando Il Corpo Umano nelle uscite DeAgostini), da oggi è disponibile completo su Netflix. Una saga completa? Una trilogia? Una dozzina di stagioni? Assolutamente no: solo 26 episodi. Sono sconvolto.

Ho appena scoperto che “Esplorando il corpo umano” (o “Siamo fatti così”) è composta di una sola stagione di 26 episodi. Allora io mi chiedo: come ho fatto a vedere quel cartone per circa 5 anni senza rendermi conto che fossero sempre gli stessi episodi? — denise.🌬 (@believeinmusic_) November 3, 2019

Siamo Fatti Così, infatti, che Mediaset ha diluito in mesi (replicandolo di anno in anno) dura in realtà una sola stagione divisa in 26 episodi. Il cartone animato, infatti, che in Italia ha debuttato sulle note della sigla di Cristina D’Avena, è datato 1989, ma è stato trasmesso fino al 2017.

Non so voi, ma io amavo questa serie animata d’importazione francese.

Siamo Fatti Così | Testo

Siamo fatti così

Dentro abbiamo il cuore

solido motore

Siamo fatti così

muscoli scattanti

sempre scalpitanti

Siamo proprio fatti così

questo nostro corpo

è meglio di un computer vedrai

Siamo fatti così

Siamo proprio fatti così

viaggia assieme a noi

attraverso il corpo umano

Siamo fatti così

siamo proprio fatti così

e scoprirlo puoi

esplorando il corpo umano

Siamo fatti così

siamo proprio fatti così

viaggia assieme a noi

attraverso il corpo umano

Siamo proprio

Siamo proprio fatti così