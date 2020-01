Siffredi e Max Felicitas litigano e si insultano in diretta: Rocco fa una proposta choc al collega

La scorsa settimana Rocco Siffredi ha fatto un mezzo outing a Max Felicitas dicendo che riesce a “recitare bene” solo in scene dove ci sono molti uomini.

Il ragazzo ha risposto al collega attraverso delle stories: “C’è un anziano attore italiano che vive all’estero che continua a usare il mio nome per farsi pubblicità e tentare di rimanere attivo almeno sui social. Ragazzi glielo ripeto, basta usare il mio nome, e soprattutto io sono Max Felicitas e non sono l’erede di nessuno; tanto meno di un attempato che nel 2020 fa video con due donne e 70 uomini”.

Cruciani durante il suo programma La Zanzara ha pensato di far scontrare in diretta i due attori di film per adulti. Ovviamente dopo 5 secondi è scoppiato il putiferio. Tra un insulto e l’altro, Rocco ha fatto una proposta choc al collega: per dimostrare che a 55 anni “lavora” ancora bene, ha detto che vorrebbe fare la festa ad una signora di 90 anni e a Max.

La telefonata di Rocco e Max.

R: “Tu hai detto che devo pagare le tasse in Italia, allora sei solo un imbeci**e”

M: “Imbeci**e ci sei tu. Vecchio e imbeci**e”

R: “Io lavoro e produco a Budapest e devo pagare le tasse in Italia? Ma poi fai la morale per una scena con 2 ragazze e 7 ragazzi?”

M: “Non hai capito nulla”

R: “Tu e Diprè che hai lanciato dei video con la c0caina”

M: “Pazzo, hai la demenza senile. Stai infangando il mio nome. Ritirati vecchio. Io non mi sono mai drogato in vita mia”

R: “Io ho 55 anni, 35 anni che faccio questo lavoro. Questo non si può permettere di dirmi queste cose”

M: “Vecchio che ca**o dici”

R: “Lui invita le ragazze promettendo di farle diventare delle star e dopo aver girato loro cadono nel dimenticatoio”

M: “Scemenza, le ultime ragazze le ho lanciate io, vecchio”

R: “Non mi paragonate a questo deficiente. Io sono vecchio ma lavoro ancora bene. Lui?”

M: “Usi il viagra”

R: “Ok lancio una sfida, portatami una vecchia di 90 anni in radio e io vengo le faccio la festa e la faccio pure a Max Felicitas, la faccio anche a lui”

M: “Fai schifo”

R: “Se voglio smascherarti ho almeno 10 ore di filmati tuoi…”

M: “Fai la tua strada e non nominarmi più”

R: “Tu venderesti i tuoi per essere conosciuto. Poi chiedete a Martina Smeraldi perché dopo aver provato lui adesso gira solo con me”

M: “Non toccare la mia famiglia c**lione, mer*a, sce*o”

Non so voi, ma un bel video di Rocco e Max lo vedrei volentieri.

Rocco Siffredi vs Max Felicitas: i video.