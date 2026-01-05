Alfonso Signorini, annuncio improvviso deve intervenire l’avvocato | La situazione si fa delicata per lui

Nuovi e significativi sviluppi stanno emergendo nel caso che ha coinvolto Alfonso Signorini. La vicenda, esplosa nelle scorse settimane, ruota attorno ai provini per il Grande Fratello Vip e alle gravi dichiarazioni rilasciate da ex concorrenti, divulgate in parte anche da Fabrizio Corona. In seguito allo scandalo mediatico, il noto giornalista e conduttore ha prontamente presentato denuncia e ha scelto di autosospendersi da tutte le sue attività televisive, una decisione che ha generato un ampio dibattito nel settore.

Nel frattempo, la Procura di Milano ha aperto un’indagine formale nei suoi confronti. Questo atto, sebbene sia considerato “dovuto” in risposta alla denuncia sporta da Antonio Medugno, è finalizzato a verificare scrupolosamente i fatti contestati e a ricostruire un quadro giudiziario chiaro e completo. La fase preliminare dell’inchiesta è cruciale per stabilire la fondatezza delle accuse e definire le eventuali responsabilità.

Le parole dell’avvocato D’Erasmo: L’analisi giuridica

Sul fronte giuridico, è intervenuto l’avvocato Leonardo D’Erasmo, professionista noto per assistere molte personalità del mondo dello spettacolo. Intervistato dal portale televisivo TvBlog.it, a D’Erasmo è stato chiesto di chiarire quali potessero essere i rischi legali per Signorini, indagato per le ipotesi di estorsione e violenza sessuale. Le sue dichiarazioni hanno gettato nuova luce sulla complessità del caso.

D’Erasmo ha innanzitutto specificato la distinzione cruciale tra minaccia e promessa nell’ambito dell’estorsione. “L’estorsione c’è quando arriva la minaccia, non la promessa”, ha affermato il legale. Ha poi aggiunto, per illustrare il concetto: “Si configura quando si dice: ‘Se non vieni a letto con me, non lavorerai mai più’. Questo non sembra essere avvenuto”, riferendosi al caso specifico e alle dinamiche emerse finora. Questa precisazione è fondamentale per delimitare il perimetro legale dell’accusa di estorsione.

Secondo l’avvocato, anche l’eventuale ipotesi di ritorsione richiede indagini più approfondite da parte degli inquirenti. “Bisogna capire se sia stata conclamata o se si è trattato di un mero tentativo. Tutto è ancora da definire”, ha spiegato, evidenziando la fase iniziale e complessa dell’inchiesta. D’Erasmo ha inoltre espresso delle perplessità in merito alla strategia difensiva adottata da Signorini, soffermandosi in particolare sull’opportunità concessa a Fabrizio Corona di recarsi davanti al Procuratore di Milano per rendere dichiarazioni, definendo questa scelta una possibile leggerezza sul piano strategico.

La difesa di Signorini: La gogna mediatica e la serenità legale

A spiegare ulteriormente le motivazioni dietro l’autosospensione di Signorini è stata la sua avvocata, Daniela Missaglia, in un’intervista rilasciata a Il Giornale. Secondo quanto riferito dalla legale, la decisione è maturata a causa dell’impossibilità di affrontare con la necessaria serenità il lavoro televisivo in un momento di così forte esposizione mediatica. “Si è autosospeso soprattutto perché non può affrontare un percorso lavorativo con una preoccupazione riguardo alla gogna mediatica che lo ha travolto”, ha dichiarato Missaglia.

Nel corso della stessa intervista, l’avvocata ha voluto richiamare l’attenzione sull’impatto reputazionale della vicenda, sottolineando come le conseguenze non si limitino solo all’immagine pubblica, ma si estendano profondamente alla sfera personale del conduttore. “Se il danno reputazionale è significativo, il danno emotivo è quasi irreversibile a mio avviso. Ma questo sarà valutato dai nostri consulenti”, ha affermato, evidenziando la gravità della situazione dal punto di vista umano.

La legale ha poi rassicurato che Alfonso Signorini sta affrontando la fase giudiziaria con una certa serenità, pur vivendo con un profondo disagio l’esposizione mediatica innescata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona e Antonio Medugno. “È sereno e fiducioso per quello che riguarda il profilo penale. Quello che lo avvilisce è la gogna mediatica…”, ha specificato Missaglia. In questo contesto, la scelta dell’autosospensione dalle attività televisive e da Mediaset è stata presentata come una decisione inevitabile, almeno per la fase attuale. “In quest’ottica non può essere ipotizzabile proseguire, almeno per ora, quello che stava facendo in Tv…”, ha concluso l’avvocata, confermando la temporaneità di tale allontanamento.

L’inchiesta rimane dunque aperta e in una fase preliminare, mentre sul piano mediatico il caso continua ad alimentare un acceso dibattito e a mantenere alta l’attenzione pubblica. In attesa di ulteriori sviluppi giudiziari, la vicenda resta al centro dell’interesse, anche alla luce delle rivelazioni che Fabrizio Corona ha preannunciato per i prossimi giorni.