Signorini nomina Barbara d’Urso, fa un annuncio che piacerà a tutti sul Grande Fratello Vip e manda in onda il primo spot del reality

Ieri sera Alfonso Signorini è tornato dal suo amico Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne. Il direttore di Chi ha parlato del Grande Fratello Vip 4, che condurrà a partire dal prossimo 7 gennaio 2020. A quanto pare nella nuova edizione del reality avremo solo veri vip!

“Sto lavorando da prima dell’estate per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo creando un cast di veri vip, in cui la gente non dovrà più chiedersi ‘Ma questo chi cavolo è?‘”.