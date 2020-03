Signorini parla di “protetti” nella Casa, personaggi deboli ed altri falsi

Il Grande Fratello Vip sta volgendo al termine e dopo il ritiro improvviso di Adriana Volpe in Casa sono rimasti 11 vipponi. Fra loro – come confessato da Alfonso Signorini durante una diretta su Instagram – non ci sono né protetti né cocchi, nonostante molti di loro li conosca da anni.

“Prendersela con i deboli è facile, è facile mettere in crisi Zequila e Sossio, però è giusto dare ad ognuno la possibilità di esprimersi”.

E ancora:

“Antonella è un personaggio sicuramente da prendere con le pinze perché è una caratteriale e non si sa mai nel suo caso quanto ci faccia e quanto ci sia. Certamente averla in casa è positivo perché è di grande stimolo, eperché nel bene o nel male è se stessa. Poi può piacere come no, certamente è una che non si nasconde. Non è certo la mia cocca perché nel mio ruolo non posso avere protetti, ma quello che a me piace della Elia è la sua trasparenza, nel bene o nel male”.

Nella Casa però ci sarebbero anche due o tre personaggi che sarebbero meno trasparenti e che ‘costruirebbero’ le proprie trame:

“Nella casa ci sono persone assai meno trasparenti che navigano sott’acqua che costruiscono le loro trame. Non posso fare i nomi. Sono due persone. Ma forse ce n’è anche un terzo molto abile. Ecco, nei confronti di questi due la Elia è Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi è chiaro che possa stare sulle balle una così, però attenti bene…”

Alfonso Signorini ha poi parlato di Sossio, di Valeria e di Patrick:

“Sossio è personaggio molto genuino ma ha un minimo di scrittura, come quando ha detto (mentre era al televoto) che avrebbe donato il suo cachet del Grande Fratello Vip per cercare di contrastare il CoronaVirus […] Valeria Marini è una persona poco chiara, il pubblico ama le persone più spontanee. Patrick ha una sua base di simpatia ed ha dato molto al programma, ma certamente è un grande stratega ed è un giocatore abilissimo: si è studiato molto bene come funziona il programma”.

Ecco il video: