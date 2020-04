Signorini svela chi erano i suoi 3 concorrenti preferiti (..e no, non c’è Antonella Elia)

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è ufficialmente terminato chiudendo con una media del 18,83% di share (su un totale di 20 puntate!) e intervistato dal suo stesso settimanale, Chi, ha svelato i nomi dei suoi tre concorrenti preferiti.

“I miei concorrenti preferiti? Erano tre: Adriana Volpe perché si è raccontata in maniera diversa da come la si conosceva in televisione; Mummy (l’egittologo Aristide Malnati) perché ci conosciamo dal Ginnasio ed è una persona veramente speciale e Andrea Denver perché oltre a essere un bono spaziale mi sono affezionato a lui”.