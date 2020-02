Signorini svela perché Serena Enardu è entrata al GF Vip nonostante il pubblico non volesse

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip dall’inizio è a conoscenza del fatto che Serena Enardu i primi tre giorni di reality li ha vissuti in uno scantinato a guardare da un monitor il suo Pago. In quei giorni sulla sua testa c’era un televoto aperto: farla entrare per una settimana in qualità di ospite o rispedirla a casa? A rispondere è stato il pubblico che al 51% ha votato per la sua non-entrata.

Il giorno 24, però, a sorpresa Serena Enardu è rientrata in casa e non in qualità di ospite ma di concorrente ufficiale: a deciderlo è stato il Grande Fratello in persona.

Ovviamente la sua entrata ha scatenato non poche polemiche nate proprio dal risultato del televoto che aveva sentenziato la presenza non gradita dell’ex tronista in quella casa.

Come mai, quindi, Serena Enardu è diventata una concorrente? A rispondere è stato proprio Alfonso Signorini fra le pagine del suo settimanale Chi.

“Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé. Quando certi problemi nascono sotto le telecamere forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori. Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa”.

Questa settimana Serena Enardu è finita al televoto con Licia Nunez, ma venerdì sera non uscirà nessuna delle due: la meno votata sarà semplicemente di default in nomination per la prossima puntata.