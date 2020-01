Signorini al Grande Fratello: quanti vip hanno sostenuto il provino e chi avrebbe voluto nel cast

Signorini ed il resto degli autori hanno scelto 19 persone la quarta edizione del Grande Fratello Vip che entreranno (metà) questa sera e (metà) venerdì. Fra loro ci sarà Paolo Ciavarro (l’anno scorso al GF Vip ha partecipato sua madre Eleonora Giorgi), Andrea Denver, Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia, Michele Cucuzza, Rita Rusic, Fabio Testi, Licia Nunez, Elisa De Panicis, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Ivan Gonzalez e Andrea Montovoli.

Durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri a Cinecittà, Signorini ha parlato del cast:

“Gli accordi fra noi ed i vip sono la somma di tanti aspetti, con alcuni siamo arrivati lì lì per trovarne uno (di accordo, ndr) ma poi è saltato tutto. Però devo dire che al 90% è il cast che avrei voluto. Aristide Malnati è stato un mio compagno di università ma non è un raccomandato, non l’ho proposto io. Quest’anno non abbiamo politici – e menomale – ma potremmo avere assi nella manica. Ho letto che Cristina Plevani c’è rimasta male perché non è stata chiamata, ma non è detto perché potrebbe essere la nostra Rita Pavone come lo è stata lei per Amadeus. Siamo sempre pronti a novità ed ingressi. Chi avrei voluto? Quale politico avrei voluto? Beh avrei messo la firma per Maria Elena Boschi che si fa la doccia al Grande Fratello, ma neanche gliel’ho chiesto. Abbiamo scelto 19 vip, ma hanno sostenuto il provino 250 vip. Piano, piano, dopo averli imparati a conoscere, abbiamo fatto la nostra scelta”.