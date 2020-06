Silvia Provvedi prende una decisione dopo l’arresto del fidanzato Giorgio Di Stefano

Ieri la cronaca giudiziaria si è mescolata con il gossip, quando ha iniziato a circolare sul web la notizia dell’arresto di Giorgio Di Stefano, il compagno di Silvia Provvedi. I capi d’accusa contro Malefix sono: associazione mafiosa, detenzione e porto illegale di armi e anche estorsione.

Dai quotidiani e i siti web la news è arrivata sui social e in poche ore il nome dell’ex di Fabrizio Corona è entrato ai primi posti dei trend topic di Twitter (e come potete immaginare la maggior parte dei tweet erano attacchi rivolti alla Provvedi). L’ex gieffina ha preferito restare in silenzio, ma ha preso una decisione particolare. Silvia e sua sorella Giulia hanno tolto la possibilità di commentare i loro ultimi post su Instagram, sull’account ‘Le Donatella Official’.

Silvia Provvedi parlava così del suo fidanzato Giorgio Di Stefano.

“Corona è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore. Comunque sì, Corona è perdonato, non sono una persona rancorosa.

Io e Giorgio stiamo molto bene insieme. Ho la mia serenità, la mia pace, un rapporto che mi appaga, tra lavoro e amore va tutto benissimo. Sono innamorata. Avendo però un fidanzato molto riservato cerco di preservare un po’ la mia storia, e mi rende ancora più felice godermi il mio amore con la mia riservatezza, anche perché le cose un po’ speciali vanno protette”.

Su Twitter c’è chi ha espresso solidarietà a Silvia e chi ha lanciato qualche shade.

Mi fate schifo quando gioite per la sfortuna e il dolore degli altri. E si, mi riferisco al caso #SilviaProvvedi! — Il Giomba (@ilgiomba) June 24, 2020

Secondo voi questa Silvia Provvedi non sapeva di stare con un mafioso? Dai su ricollegatevi con la realtà un attimo. — biscia hadid (@bisciahadid) June 24, 2020