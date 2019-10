Lo sapevi che Silvia Tirado di Temptation Island Vip ha inciso un singolo trash?

La seconda edizione di Temptation Island Vip è ormai terminata e purtroppo in pochi sapevano che nel cast era presente anche una famosissima cantante: sto parlando di Silvia Tirado, la fidanzata di Gabriele Pippo (che a sua volta è famoso per essere il figlio di Pippo Franco).

Silvia, infatti, questa estate ha pubblicato il suo primo singolo trash dal titolo Diablita in cui canta metà in italiano e metà in spagnolo. Per l’occasione ha pure rilasciato una serie di interviste in cui si presenta, come quella a MondoSpettacolo, datata luglio 2019.

“Sono italo-dominicana papà italiano e mamma di Santo Domingo. Il cognome Tirado è un cognome di origine spagnola per l’esattezza di Castiglia. Sono nata e cresciuta a Roma e quando riusciamo andiamo dai miei parenti a Santo Domingo. È un paese meraviglioso la gente è solare, allegra, hanno un altro spirito. Poi io sono un amante del sole e del mare quindi è un paradiso per me! La passione per la musica me l’ha tramandata mio padre. Lui è un vero artista canta, suona la chitarra ed il pianoforte. Mio padre è un professionista ha suonato in tutta Italia con i grandi della musica italiana come Bruno Martino e Don Backy”.

Oltre a raccogliere da terra le mutande al suo Gabriele, Silvia incide anche musica.

Chi l’avrebbe mai detto.