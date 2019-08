Silvia Toffanin svela perché ha rifiutato Amici Vip e Temptation Island Vip

Saranno state le interviste fatte a Lory Del Santo e Fernanda Lessa dove ha mostrato emozione ed empatia, oppure quelle a Pamela Prati ed Eliana Michelazzo dove ha tirato fuori il carattere, ma una cosa è certa: Silvia Toffanin quest’anno, dopo la stagione di Verissimo, ha avuto una promozione.

I vertici Mediaset, infatti, le avevano proposto ben tre programmi in prima serata, ma la conduttrice ha rifiutato tutto. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Silvia Toffanin ha spiegato come mai ha declinato l’offerta di condurre Amici Vip e Temptation Island Vip, andati poi a Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi.

“Mi lusinga he abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”.