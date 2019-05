Silvia Toffanin smentisce (di nuovo) Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo ospite a Live Non è la d’Urso ha commentato l’accordo di riservatezza che ha firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo dando la sua versione dei fatti (decisamente poco credibile, va detto).

“Tengo a precisare che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, è nato ed stato proposto da me per tutelare l’agenzia, che avendo un contratto di esclusiva con Verissimo, non poteva mostrare foto, rilasciare interviste o semplicemente parlare in altre trasmissioni del matrimonio. Solo ed esclusivamente per questo è stato sottoscritto un patto di riservatezza tra noi! Per nessun’altra ragione”,