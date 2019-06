Silvia Toffanin: Mediaset le propone 3 grandi programmi in prima serata

Sarà per il suo stile di conduzione sempre garbato e preciso, o forse per le l’emozione e l’empatia che ha dimostrato con le interviste fatte a Lory Del Santo e Fernanda Lessa, ma una cosa è sicura: Silvia Toffanin nell’ultimo anno ha conquistato il pubblico come mai aveva fatto prima. Anche gli amanti del trash hanno apprezzato l’ex letterina alle prese con il ciclone Pamela Prati e forse per tutti questi motivi Mediaset le ha proposto 3 importanti programmi.

Stando a quello che riporta Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano, i vertici del Biscione avrebbero pensato a Silvia Toffanin per 3 grosse produzioni in prime time. La conduttrice però pare abbia rifiutato, dicendo che per adesso preferisce concentrarsi su Verissimo, che anche nell’ultima stagione ha ottenuto dei buoni risultati.

“Stando alle nostre fonti, alla signora del sabato pomeriggio sarebbero stati proposti ben tre prime time in onda prossimamente su Canale 5. Offerte prestigiose da importanti produzioni televisive, oltre che da Mediaset, che hanno però ottenuto una risposta che suona più o meno così: “Grazie, è una proposta bellissima ma io voglio concentrarmi su Verissimo.” Proposte rifiutate, almeno per quest’anno, ma arrivate forse nel momento più alto della sua carriera.”

Mai una parola fuori posto, educata e modesta, Silvia Toffanin sa che il suo momento arriverà e per adesso continua a migliorarsi in un programma che è la sua safe zone.

La domanda però è una: quali sono questi tre programmi che sono stati proposti alla presentatrice di Verissimo? GF Vip? Isola? Oppure dei nuovi show?

Nel dubbio dobbiamo tutti ringraziare la Toffanin per la gif più iconica (insieme a quella di mamma Pamela) dell’ultima stagione televisiva…



Un programma con Ilary Blasi e Silvia Toffanin che chiacchierano davanti a un Martini commentando i pettorali dei bòni e ricordando quando il coreografo di «Passaparola» le cazziava. Non chiedo altro. #Amici18 — Mario Manca (@MarioManca) 25 maggio 2019

Si compone il palinsesto di Canale5. Ilary Blasi a #giochisenzafrontiere, Marcuzzi confermata all’ #isola. Da decidere ancora #AmiciVip (Hunziker?) e Temptation Island Vip Silvia Toffanin va sul sicuro con #TemptationIslandVip ? #tv #canale5 pic.twitter.com/b19Aks9zU0 — MasterBB (@MasterAb88) 15 giugno 2019

