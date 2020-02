Come faceva Silvia Toffanin a sapere che Pago sarebbe uscito dal GF Vip un giorno prima della diretta?

Oggi pomeriggio su Canale 5 è stata trasmessa la puntata di Verissimo che – come sempre – è stata registrata in settimana, più precisamente giovedì.

Durante l’intervista con Serena Enardu, Silvia Toffanin ha chiesto all’ex gieffina cosa pensasse dell’uscita di Pago dal Grande Fratello Vip, che è avvenuta di fatto venerdì sera, 24 ore dopo la registrazione della puntata di Verissimo.

Come faceva, quindi, Silvia Toffanin a sapere che Pago sarebbe uscito dal Grande Fratello Vip un giorno prima della diretta?

Considerando che al televoto contro Licia il cantante è uscito con una piccolissima percentuale di differenza (a dimostrazione del fatto che nulla era scontato), l’ipotesi più accreditata è che Silvia e Serena abbiano registrato entrambe le versioni: sia quella che vedeva Pago eliminato, che quella che lo vedeva ancora concorrente.

La puntata di #Verissimo è stata registrata giovedì, probabilmente la Enardu ha registrato entrambe le risposte: sia quella che vedeva Pago eliminato, che quella che vedeva Licia eliminata. pic.twitter.com/HymhfIrWPv — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) February 22, 2020

Il meccanismo della doppia registrazione è molto usato in televisione, soprattutto per i reality show registrati che temono lo spoiler. A Pechino Express di Costantino Della Gherardesca, ad esempio, vengono registrate entrambe le vittorie delle due coppie finaliste, che scoprono chi ha realmente vinto solo durante la messa in onda su Rai Due. Lo stesso regolamento vige anche per il reality statunitense RuPaul’s Drag Race.

EDIT: ecco la risposta direttamente da un lettore che ha assistito alla registrazione.