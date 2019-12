Silvia Toffanin debutta in Rai e cita Barbara d’Urso

Silvia Toffanin ha fatto il suo debutto in Rai (seppur in maniera digitale on demand su Rai Play) nella trasmissione di Fiorello Viva RaiPlay, in cui ha ricreato uno spin off che scimmiotta il più noto E Poi C’è Cattelan del suo collega Alessandro Cattelan in onda su Sky: #EPCFCFINT (E Poi C’è Fiorello Che Fa Il Nuovo Toffanin).

“Lei è la compagna di PierSilvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset: che vaccini ha dovuto fare per entrare in Rai?“, ha detto Fiorello nell’accogliere Silvia Toffanin, per poi citare subito dopo Barbara d’Urso: “Lei da giovane prima di fare la modella ha fatto la barista e la signora delle pulizie, ha detto pure che suo padre non la faceva uscire di casa con amici maschi. Barbara d’Urso l’ha mai invitata come caso umano? E’ vero che il è il suo sogno nel cassetto essere invitata da Barbara d’Urso?“. “No – ha risposto la Toffanin – il mio sogno è essere qui, non mi ha ancora invitato“.

Barbara d’Urso in passato è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ma Silvia Toffanin non è mai stata ospite da Barbara d’Urso nei suoi show: che sia arrivato il momento di una seconda collaborazione fra le due?