Simona Ventura balla “Io Sono Giorgia” e la Meloni giudica i migliori remix

“Io Sono Giorgia” è ormai un tormentone e dopo aver invaso il web, essere stato portato sul palco di alcuni artisti e suonato in diversi locali LGBT, adesso è sbarcato in tv. Ieri sera Le Iene hanno mandato in onda alcuni video montaggi ed hanno chiesto a Simona Ventura, Mara Maionchi ed Elio di commentare questo fenomeno. I tre giudici di X Factor hanno confermato che questa hit è ben fatta e molto orecchiabile e poi si sono scatenati sulle note di ‘genitore 1, genitore 2’.

La iena Alice Martinelli ha poi raggiunto Giorgia Meloni, le ha fatto ascoltare alcuni remix della sua hit e le ha chiesto di scegliere il migliore. La leader di Fratelli d’Italia ha detto che il migliore è l’originale creato dai ragazzi di MEM & J.

“Mi darò alla musica. Se voglio cambiare mestiere? Ogni tanto ci penso. […] Non sono una grande appassionata di trap, nemmeno di metal. La mia preferita rimane quella originale”.

Forse ci siamo, Giorgina ha capito che potrebbe fare meglio nel mondo della musica che in Parlamento.

Simona Ventura balla ‘Io Sono Giorgia’.