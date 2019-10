Simona Ventura presenta Il Collegio ed i papabili alunni

Ospite da Fabio Fazio, Simona Ventura ha annunciato l’imminente arrivo de Il Collegio (che debutterà martedì prossimo) su Rai Due.

“Sta per partire Il Collegio su Rai Due il 22 di ottobre ed io faccio la voce narrante perché parliamo dei nostri anni, gli anni Ottanta. Tu non hai idea delle pettinature, questi ragazzi sono un po’ i nostri figli. Il momento del parrucchiere e delle regole, è tutto cambiato”.

Il Collegio quest’anno – dopo i successi delle precedenti edizioni – triplica con ben due spin off: uno andrà in onda in seconda serata al termine della puntata (che vedrà protagonisti i genitori degli alunni) ed uno avrà vita sul web.

Il primo si chiamerà Il Collegio in Famiglia e sarà un docureality condotto da Simona Ventura che andrà in onda in seconda serata, sempre su Rai Due, al termine di ogni puntata della quarta stagione de Il Collegio (che quest’anno sarà ambientato nel 1982); il secondo spin off si chiama Il Collegio Off e come confessato da Super Simo fra le pagine del Corriere della Sera, sarà fatto da suo figlio Niccolò Bettarini.

Dal canale YouTube di Rai Due, tra l’altro, è stato possibile conoscere anche i primi 9 candidati alunni.

Il Collegio di Simona Ventura | aspiranti alunni

Andrea Lo Vecchio – 14 anni di Palermo

Martina Brondin – 16 anni di Padova

Raffaele Russo – 15 anni di Milano

Carola Sofi – 15 anni di Torino

Samuel Fazzini – 17 anni di Massa Carrara

Giulia Tranzillo – 16 anni di Pavia

Vincenzo Crispino – 16 anni di Napoli

Gabriele Corio – 15 anni di Settimo Milanese (MI)

Claudia Dorelfi – 14 anni di Roma

Simone Visentin – 14 anni di Venezia

Chiara Macca – 15 anni di Roma

Giulio Maggio – 14 anni di Firenze

Gianni Musella – 16 anni di Torino

Franco Carraro – 14 anni di Verbania

Stefano Carlo De Caro – 16 anni di Bergamo

Sofia Marzullo – 15 anni di Rovereto

Alex Djordjevic – 15 anni di Milano

Aura De Lorenzi – 14 anni di Roma

Alessio De Lorenzi – 15 anni di Roma

Federico Peri – 15 anni di Firenze

Sara Piccione – 16 anni di Venezia

George Ciupilan – 16 anni di Savona

Francesco Cardamone – 14 anni di Roma

Giovanni Lisi – 15 anni di Pisa

Gabriele Montuori – 14 anni di Mercenise

Gaia Tochich – 14 anni di Trieste

Giulia Vellutino – 15 anni di Milano

Gianluigi Falanga – 17 anni di Napoli