Simona Ventura: Il Collegio andrà contro Temptation Island Vip

Simona Ventura, in attesa di vederla al timone di uno show musicale nella primavera del prossimo anno (che potrebbe essere Music Farm, come confermato dalla conduttrice), da settembre tornerà in pompa magna su Rai Due con due programmi autunnali: l’appuntamento settimanale in onda la domenica in tarda mattinata (dalle 12:00 alle 13:00) con un programma d’intrattenimento sul calcio e quello in prime time con Il Collegio.

Il reality show di Rai Due, portato al successo da Giancarlo Magalli, tornerà con la quarta edizione a partire da ottobre. Il programma sarà ambientato negli anni Ottanta e sarà seguito dallo spin off Il Collegio in Famiglia, con protagonisti i genitori degli allievi. La data di messa in onda ancora non è stata resa nota (si è parlato solo di mese di ottobre), ma DavideMaggio.it ha rivelato che andrà in onda di martedì.

Considerando che su Canale Cinque la seconda edizione di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi debutterà martedì 17 settembre (e durerà 8 settimane), la puntata finale è prevista per la fine di ottobre / gli inizi di novembre, giusto in tempo per dare il via al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Questo significa che se non sarà cambiato giorno di programmazione per Il Collegio, Super Simo si scontrerà proprio con il programma che ha condotto lo scorso anno.

Simona Ventura prenderà il posto di Giancarlo Magalli e di Adriana Volpe nella nuova stagione televisiva: ecco in che programmi la vedremo | BitchyF https://t.co/KrTn5YLNhE — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) July 8, 2019

Il Collegio, media share delle passate edizioni

1° stagione (gennaio 2017) – 7,88% di share

2° stagione (settembre 2017) – 7,15% di share

3° stagione (febbraio 2019) – 8,92% di share

4° stagione (ottobre 2019) – ?

Temptation Island Vip, media share della passata edizione

1° stagione (settembre 2018) – 21,34% di share

2° stagione (settembre 2019) – ?