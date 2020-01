Simona Ventura vs Davide Maggio, volano stracci su Twitter

In passato Simona Ventura e Davide Maggio hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ma qualcosa deve essere cambiato ultimamente. Ieri sera Super Simo ha scritto un tweet al vetriolo contro un “blogger” che non è riuscito nell’intento di farle da agente.



“Pensierino della sera: come chiamereste un ‘bblogger’ che, nella speranza di produrre dei contenuti, cosa che orgogliosamente ho fatto io con Real Time.

Lui non essendo riuscito a fare il MIO AGENTE, sputa veleno a comando. Come lo chiamereste?”

Pochi minuti dopo il tweet della tigre di Chivasso, è arrivata la risposta del blogger televisivo.

“Simo, lo so che sei in difficoltà da un po’ e vedi mostri ovunque. Ma non sputare (ancora) veleno su tutti perché poi si rimane soli e si è costretti a fare Discovering Simo anziché l’Isola. Ah, gli agenti, di norma, vengono pagati, tu sei stata solo moooolto aiutata (gratis) Perché ne avevi (e ne hai) mooooolto bisogno. Per i programmi della mia società, invece, ti consiglio di guardare i prossimi due. Sono molto carini. Per il resto, invece, anzichè pensare agli altri (come spesso ti succede), tu come ti definiresti? Baci”.

Ho la sensazione che lo scontro tra una delle regine della tv e il celebre giornalista non sia finito qui.

Che Simona Ventura se la sia presa per l’articolo di Davide Maggio su “Discovery Simona”?

“Il progetto, prodotto dalla stessa Simona Ventura con la nuova casa di produzione SiVe, sembra ricalcare la defunta web tv della conduttrice, lanciata con intenti pionieristici diversi anni fa. Ci chiediamo se un progetto del genere non possa ulteriormente banalizzare la sua immagine”.