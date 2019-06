Simona Ventura parla di omosessualità e Gay Pride e riceve un premio al Padova Pride Village (VIDEO)

Simona Ventura è stata premiata come persona LGBT dell’anno al Padova Pride Village, perché “si è contraddistinta negli ultimi mesi per la difesa dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans”.

Super Simo, in occasione dell’evento, ha rilasciato una lunga intervista a Gay.it dove ha parlato di omosessualità e Gay Pride.

“Perché il mondo gay è vicino a me? Potrei dirle mille cose, ma sono fortemente convinta che chi mi segue sa perfettamente che non ho mai avuto un pregiudizio in tutta la mia vita. Non ho mai vissuto la sessualità come un problema e le persone, di qualunque orientamento fossero, le ho sempre valutate in base alle loro azioni.

Il Gay Pride mi piace molto, è una manifestazione pacifica, colorata e divertente dove non si celebra solo l’orgoglio gay, ma anche la libertà di amare e di essere se stessi. Non è utile: è doveroso. E poi, per alleggerire, con questo caldo, ci marcerei subito anch’io! Non sia mai perdessi qualche kg.. (ride, ndr)”