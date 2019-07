Simona Ventura prenderà il posto di Giancarlo Magalli e di Adriana Volpe nella nuova stagione televisiva: ecco in che programmi la vedremo

Ormai è fatta, quello che da mesi era solo un rumor (da me riportato settimane fa), ora è ufficiale: Simona Ventura prenderà il posto di Giancarlo Magalli nella quarta stagione de Il Collegio, il reality di Rai Due amatissimo dai teenagers.

Come Giancarlo Magalli, anche Simona Ventura non apparirà mai ne Il Collegio ma si limiterà a fare la voce narrante. Il cambio di ‘conduzione’ è dovuto principalmente al fatto che quest’anno i ragazzini collegiali dovranno vivere in una scuola degli anni Ottanta e per questo serviva una persona che avesse fatto le scuole in quel decennio. Magalli all’epoca era troppo grande.

Il secondo programma che Carlo Freccero affiderà a Simona Ventura (non è L’Isola dei Famosi), ma è – come svelato da DavideMaggio.it – uno nuovo che andrà in onda al posto del compianto Mezzogiorno In Famiglia di Adriana Volpe, che era collocato nella fascia dalle 12 alle 13 di domenica. Il programma sarà sportivo ed in questo Super Simo sarà presente in studio.

La decisione di chiudere Mezzogiorno in Famiglia non è mai andata giù ad Adriana Volpe e quando il programma di Rita Pavone ha fatto flop in prima serata (2,4% di share) si è tolta i sassolini dalle scarpe invocando il CDA.

«E vai con il valzer… aggiungiamo un altro 2,4% in prima serata! Una Rai2 in ginocchio e non si fa niente! Veramente il Cda è d’accordo nel chiudere un programma che per nove mesi ha fatto il 10/12% di share nel daytime? Buon lavoro Cda!».

Ovviamente il programma che per nove mesi ha fatto il 10/12% di share a cui la conduttrice alludeva era proprio Mezzogiorno In Famiglia.

Riuscirà Simona Ventura a non far rimpiangere Giancarlo Magalli e Adriana Volpe?