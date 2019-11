Simona Ventura presenta il suo “nuovo” programma: meno calcio, più gossip (VIDEO)

A due mesi dal fischio d’inizio, Simona Ventura chiude ufficialmente il suo programma d’intrattenimento calcistico, La Domenica Ventura, per dar spazio al gossip. Parlare di calcio ore prima delle partite non è stata un’idea vincente e gli ascolti purtroppo non hanno premiato lo show che ha chiuso con una media del 3% di share.

Ovviamente chiusa una porta si apre un portone, dato che Super Simo è confermata al mezzogiorno di RaiDue con un nuovo programma, Settimana Ventura, che darà più risalto all’intrattenimento e meno al calcio puntando a quel pubblico femminile rimasto orfano di Mezzogiorno in Famiglia. Stessa location, stesso cast (confermato Amedeo Goria), stesso orario, ma con un cambio di nome e di argomenti.

Due mesi fa Carlo Freccero, intervistato da Il Fatto Quotidiano, aveva così commentato gli ascolti de La Domenica Ventura.

“Ascolti dimezzati rispetto a Mezzogiorno in Famiglia? Io mi aspettavo ancora peggio, per fare un bilancio aspettiamo due mesi. Il programma costa in totale 14 mila euro, bisogna fare le nozze con i fichi secchi. Simona è bravissima e ce la farà anche questa volta.”

Felice per questa svolta pop del programma che a mio avviso non necessitava di un cambio di nome.