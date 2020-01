Simona Ventura parla del Grande Fratello Vip: “La gente vorrebbe vedermi lì” e della lotta nel fango all’Isola dei Famosi

Simona Ventura ieri sera è stata ospite di Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne dove ha parlato di Grande Fratello Vip e di Isola dei Famosi.

Il conduttore le ha così fatto commentare i risultati del sondaggio che Striscia la Notizia ha fatto sul proprio sito qualche giorno fa, chiedendo ai propri telespettatori “Chi è più adatto a condurre il GF Vip?“. Il 28% ha confermato Alfonso Signorini, il 34% ha scelto Barbara d’Urso, mentre il 38% ha optato proprio per Simona Ventura, che ha dichiarato:

“Mi riempie di orgoglio questa cosa, poi tengo alla famiglia quindi spero vincano gli altri due. Però mi fa piacere perché vuol dire che la gente mi vorrebbe vedere lì al Grande Fratello, non l’ho mai condotto. E’ dal 2011 che non conduco reality in diretta. Al di là degli scherzi, però, Alfonso sta facendo benissimo: sta facendo un tipo di Grande Fratello molto diverso dal passato e sta traghettando il pubblico di Canale 5 fuori da un certo tipo di televisione e gli darei tempo”.

Simona Ventura: “La lotta nel fango punto più basso della mia carriera”

Super Simo ha poi parlato de L’Isola dei Famosi e della lotta nel fango con Mercedesz Henger, che è stato il punto più basso della sua carriera. Punto che le è servito per ritrovare l’affetto del pubblico e rilanciarsi prima in Mediaset al fianco di Maria De Filippi (Selfie Le Cose Cambiano, Amici, Temptation Island Vip), poi in Rai (The Voice Of Italy, La Settimana Ventura).

“Ho accettato di fare questo reality. La lotta del fango il punto più basso della mia carriera? Forse sì, ma nonostante questo sono ancora qui. Mi ero fatta male, mi sono incrinata una costola. Ho pensato ‘chi me l’ha fatto fare’, ma questa cosa brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico. Mi ha riavvicinato al pubblico perché mi ero un po’ imborghesita, ero finita – per colpa mia – in un vortice di solitudine in un ambiente che non era il mio. Questa trasmissione, nonostante sia stata feroce con me, mi ha ridato l’affetto del pubblico e da lì non mi son più fermata”.

Cosa riserverà il 2020 per Simona Ventura?