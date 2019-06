Simona Ventura spiega perché L’Isola dei Famosi non tornerà in Rai

Quando Simona Ventura ha fatto il suo ritorno in Rai con The Voice Of Italy in molti auspicavano anche un ritorno de L’Isola dei Famosi su Rai Due proprio al suo timone. Una voce così insistente che pure Maria Giovanna Elmi, ospite da Caterina Balivo a Vieni Da Me, ne ha parlato, proponendosi come naufraga.

“Voglio fare un’altra Isola dei Famosi, la deve condurre lei (Simona Ventura, ndr) adesso. Mi hanno detto di sì! Diciamo che se la dovesse condurre Simona… Adesso torna alla Rai credo, no? Ho saputo che torna e c’è Simona. E’ una fake news? Vanno tanto di moda le fake news. Può darsi che qualcuno mi abbia raccontato qualcosa…”

Al momento però niente di tutto ciò è vero e pare che il reality show verrà di nuovo proposto su Canale Cinque con Alessia Marcuzzi.

Intervistata da Alessio Poeta per Gay.it, Super Simo ha spiegato come mai non tornerà L’Isola dei Famosi su Rai Due ed ha parlato anche di altri reality show, come Pechino Express, Temptation Island Vip e The Voice Of Italy.

“The Voice Of Italy è stata una sfida vinta. Direi di sì. Tutti i target di pubblico sono cresciuti esponenzialmente, ho riportato i più giovani davanti la tv e abbiamo fatto il pieno di sponsor, cosa da non sottovalutare. È stato un piccolo gioiello di questa stagione televisiva e io sono molto contenta. […] Pechino Express? No, non lo condurrò io. […] Mi piacerebbe riportare i reality su Rai Due, sono certa che i reality, in Rai, possano avere ancora grandi occasioni. Cosa vuole che le dica? Magari accadrà tutto prima di quello che il pubblico da casa può pensare. No, non parlo de L’Isola dei Famosi, ha ancora un anno di contratto con Mediaset e poi non è più il programma, da 40% di share, che facevo io. Temptation Island Vip è un programma che mi manca molto, così come il gruppo di Maria”.

Insomma, Super Simo non condurrà né Pechino Express, né L’Isola dei Famosi. Però è positiva, quindi sa per certo che ha già qualcosa in ballo.