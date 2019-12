Simona Ventura parla de La Settimana Ventura e annuncia una novità per il 2020

La Domenica Ventura di Simona Ventura non è stato un grande successo, per questo motivo a due mesi dal fischio d’inizio la trasmissione si è trasformata in La Settimana Ventura, un contenitore più pop e meno calcistico che – piano piano – sta conquistando una piccola fetta di pubblico.

Ospite a Tv Talk, Simona Ventura ha parlato degli ascolti de La Settimana Ventura e del budget a disposizione che rasenta lo zero. Come confessato dal direttore di Rai Due ad Il Fatto Quotidiano, il programma costa 14 mila euro a puntata.

“Ascolti dimezzati rispetto a Mezzogiorno in Famiglia? Io mi aspettavo ancora peggio, per fare un bilancio aspettiamo due mesi. Il programma costa in totale 14 mila euro, bisogna fare le nozze con i fichi secchi”.

Simona Ventura ha così commentato:

“Non avevo mai fatto un programma a mezzogiorno, è tutto un altro pubblico, è tutta un’altra cosa. Io sono sempre stata una persona leale e tutti i miei ospiti vengono gratis. Questo è un grande orgoglio”.

Durante l’ultima puntata dell’anno, poi, Simona Ventura ha salutato i telespettatori de La Settimana Ventura, annunciando una novità per il 2020.

“Ci rivediamo domenica 5 gennaio con due ore di Settimana Ventura!”.

Confermando così di fatto il raddoppio della puntata che ad oggi dura circa 50 minuti.