Simona Ventura torna con Music Farm, arriva la sua conferma

Simona Ventura non è riuscita a mettere le mani su L’Isola dei Famosi perché il programma aveva un’esclusiva con Mediaset fino al 2020, ma con il mancato acquisto di Music Farm da parte di Canale Cinque (che ha preferito optare per un più economico e inedito Amici Vip), Super Simo potrà tornare al timone dello storico show musicale.

L’indiscrezione, lanciata da Blogo, vedrebbe Simona Ventura conduttrice sia di Music Farm che di The Voice Of Italy (ancora?) che potrebbe tornare con una settima stagione nella tarda primavera del 2020.

Insomma, la gRRande musica torna a battere sul 2, in tutti i sensi.



Ad avvalorare l’ipotesi del ritorno di Music Farm al timone della storica conduttrice è stata la stessa Simona Ventura, che su Instagram ha messo like alla notizia dando in qualche modo la conferma di quanto scritto.

Music Farm è andato in onda per tre edizioni dal 2004 al 2006 e ben due sono state condotte da Super Simo, che ha rispolverato artisti come Dolcenera, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Ivana Spagna, Franco Califano e Viola Valentino.

Il dubbio ora sarà: potranno convivere sulle reti Rai due programmi molto simili fra loro come Ora O Mai Più e Music Farm? E nel dubbio, chi vorreste vedere nel cast della quarta edizione di Music Farm?